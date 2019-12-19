Білий дім назвав ганебним рішення Конгресу США про імпічмент Трампа

Білий дім назвав оголошення імпічменту Дональду Трампу Палатою представників "одним з найганебніших політичних епізодів в історії країни". Про це повідомляє РБК-Украина на заяву прес-секретаря Білого дому.

Наголошується, що демократи висунули незаконні статті щодо імпічменту президента не надавши жодних доказів неправомірних дій.

"Сьогоднішній день знаменує собою кульмінацію в Палаті представників одного з найганебніших політичних епізодів в історії нашої країни. Не отримавши жодного республіканського голосу і не надавши ніяких доказів неправомірних дій, демократи висунули незаконні статті щодо імпічменту президенту через Палату представників. Демократи вирішили діяти на цій партизанської основі, незважаючи на те, що президент не зробив абсолютно нічого поганого. Дійсно, тижні слухань довели, що він не зробив нічого поганого", - йдеться в заяві.

Білий дім назвав імпічмент "обманом", в якому Трампові відмовлено у "фундаментальній справедливості та належній правовій процедурі".

"Усі ці витівки ясно показують, що демократи випустили з уваги те, що потрібно цій країні, а саме Конгрес, який працює на людей. Їхня безмежна ворожість до президента Трампа підживлює їхнє бажання звести нанівець результати виборів 2016 року, і неналежним чином вплинути на вибори 2020 року", - заявили в Білому домі.

Як наголошується в заяві, Трамп переконаний, що він буде повністю виправданий в Сенаті в рамках процедури імпічменту.

"Президент впевнений, що Сенат відновить належний порядок, справедливість і судочинство, які були проігноровані під час процедур в Палаті представників. Президент готовий до наступних кроків, і впевнений, що він буде повністю виправданий", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту. Трампа звинуватили в зловживанні владою і перешкоджанні роботи Конгресу США в розслідуванні цієї справи.

Як відомо, президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.