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Адміністрація Байдена підготує нову стратегію щодо КНДР

Вашингтон, П'ятниця 22 січня 2021 22:33
Адміністрація Байдена підготує нову стратегію щодо КНДР
Фото: Джен Псакі (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Адміністрація нового президента США Джо Байдена планує розробити нову стратегію щодо Північної Кореї (КНДР). Вашингтон планує проводити курс на стримування Пхеньяну.

Про це на брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

За словами Псакі, погляди Байдена полягають в тому, що ядерна чи ракетна діяльність КНДР несе серйозну загрозу міжнародному миру та безпеці.

"У нас, звісно ж, все ще є ключова зацікавленість в стримування Північної Кореї, як і, звичайно, в Японії... Ми ухвалимо нову стратегію, щоб забезпечити безпеку американського народу та союзників", - сказала вона.

Речниця Білого дому наголосила, що США продовжать тісно співпрацювати з партнерами в регіоні, щоб "працювати спільно над стримуванням КНДР".

Нагадаємо, на початку січня північнокорейський лідер Кім Чен Ин назвав США головним ворогом КНДР. У Пхеньяні впевнені, що політика США не зміниться з новим президентом.

Крім того, на початку 2021 року КНДР планує провести випробування міжконтинентальної ракети.

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Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиКНДРДжозеф Байден

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