У Чехії проведуть розслідування проти прем'єра після публікації "досьє Пандори"

Національний центр боротьби з організованою злочинністю, що входить в структуру поліції Чехії, почав розслідування проти прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша. Оскільки у зв'язку з витоком даних Pandora papers було виявлено, що прем'єр придбав через офшорну компанію замок у Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Чехії.

"Національний штаб по боротьбі з організованою злочинністю вживе заходів з даного питання не тільки щодо прем'єр-міністра Чеської Республіки, але і щодо всіх громадян Чеської Республіки, які фігурують у цій "справі". Однак зараз ми не будемо надавати більш детальну інформацію", - заявили в поліції. У "досьє Пандори" опубліковані дані на 300 чеських громадян.