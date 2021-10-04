ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Чехії проведуть розслідування проти прем'єра після публікації "досьє Пандори"

Новость на русском →
Прага, Понеділок 04 жовтня 2021 14:17
У Чехії проведуть розслідування проти прем'єра після публікації "досьє Пандори" Фото: прем'єр Чехії Андрій Бабіш (flickr.com//finnishgovernment)
Автор: Валерія Поліщук

Національний центр боротьби з організованою злочинністю, що входить в структуру поліції Чехії, почав розслідування проти прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша. Оскільки у зв'язку з витоком даних Pandora papers було виявлено, що прем'єр придбав через офшорну компанію замок у Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Чехії.

"Національний штаб по боротьбі з організованою злочинністю вживе заходів з даного питання не тільки щодо прем'єр-міністра Чеської Республіки, але і щодо всіх громадян Чеської Республіки, які фігурують у цій "справі". Однак зараз ми не будемо надавати більш детальну інформацію", - заявили в поліції.

У "досьє Пандори" опубліковані дані на 300 чеських громадян.

Нагадаємо, згідно з "досьє Пандори" Бабіш купив через офшорну компанію на півдні Франції замок за більш ніж 20 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехия Прем'єр-міністр
NEWS
Оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з медицини
Оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з медицини
DAILY
Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів