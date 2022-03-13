Путіну не вдалося розділити НАТО і Захід, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що керівник Кремля Володимир Путін, який розпочав повномасштабну війну проти України, прорахувався у своїх задумах внести розбрат в країни Заходу і НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter американського президента.
"Путін розраховував на розділене НАТО, розділений Захід і, відверто кажучи, на розділену Америку. Але нічого з цього він не отримав", - йдеться в повідомленні.
Також Байден зазначив, що військова агресія і терор не допоможе керівнику РФ посилити свій вплив в геополітиці.
"Ми не дозволимо автократам і потенційним імператорам диктувати напрямок світу", - наголошуэ президент США.
Раніше віце-президент США Камала Харріс попередила, що вторгнення Росії в Україну також загрожує демократії та безпеці у всій Європі.
Нагадаємо, перед цим президент США Джо Байден доручив виділити ще 200 мільйонів доларів на військову допомогу Україні.
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