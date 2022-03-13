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Путіну не вдалося розділити НАТО і Захід, - Байден

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Неділя 13 березня 2022 05:56
Путіну не вдалося розділити НАТО і Захід, - Байден Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент США Джо Байден заявив, що керівник Кремля Володимир Путін, який розпочав повномасштабну війну проти України, прорахувався у своїх задумах внести розбрат в країни Заходу і НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter американського президента.

"Путін розраховував на розділене НАТО, розділений Захід і, відверто кажучи, на розділену Америку. Але нічого з цього він не отримав", - йдеться в повідомленні.

Також Байден зазначив, що військова агресія і терор не допоможе керівнику РФ посилити свій вплив в геополітиці.

"Ми не дозволимо автократам і потенційним імператорам диктувати напрямок світу", - наголошуэ президент США.

Раніше віце-президент США Камала Харріс попередила, що вторгнення Росії в Україну також загрожує демократії та безпеці у всій Європі.

Нагадаємо, перед цим президент США Джо Байден доручив виділити ще 200 мільйонів доларів на військову допомогу Україні.

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Володимир Путін НАТО Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Війна Росії проти України
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