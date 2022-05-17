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Білоруси поповнюють війська на кордоні, вчаться будувати переправи, - Генштаб

Фото: на українсько-білоруському кордоні триває скупчення білоруських військ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Там же проводять військові навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

У збройних силах Республіки Білорусь тривають заходи другого етапу перевірки бойової готовності.

У рамках зазначених заходів на одному з полігонів проходить тренування у наведенні понтонної переправи та форсуванні водної перешкоди.

Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Республіки Білорусь по об’єктах інфраструктури на території України.

Нагадаємо, Білорусь після військових навчань, які були проведені на початку травня, оголосила про розгортання сил спеціальних операцій уздовж кордону з Україною, а також підрозділів ППО, артилерії і ракетних військ на полігонах на заході країни. Присутність білоруських військ біля кордону можуть стримати ЗСУ, так що вони не зможуть попрямувати для підтримки операцій на Донбасі.

При цьому 10 травня в Білорусі заявили, що через нібито загрозу з боку ЗСУ Мінськ розгорне війська на кордоні з Україною.

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