Білоруси поповнюють війська на кордоні, вчаться будувати переправи, - Генштаб

Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Там же проводять військові навчання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
У збройних силах Республіки Білорусь тривають заходи другого етапу перевірки бойової готовності.
У рамках зазначених заходів на одному з полігонів проходить тренування у наведенні понтонної переправи та форсуванні водної перешкоди.
Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Республіки Білорусь по об’єктах інфраструктури на території України.
Нагадаємо, Білорусь після військових навчань, які були проведені на початку травня, оголосила про розгортання сил спеціальних операцій уздовж кордону з Україною, а також підрозділів ППО, артилерії і ракетних військ на полігонах на заході країни. Присутність білоруських військ біля кордону можуть стримати ЗСУ, так що вони не зможуть попрямувати для підтримки операцій на Донбасі.
При цьому 10 травня в Білорусі заявили, що через нібито загрозу з боку ЗСУ Мінськ розгорне війська на кордоні з Україною.