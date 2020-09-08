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Білоруських опозиціонерів на українському кордоні ніхто не супроводжував

Автор: Маріанна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

Українським прикордонникам невідомо про те, чи насильно змусили білоруських опозиціонерів Антона Родненкова та Івана Кравцова покинути Білорусь. При проходженні українського кордону їх ніхто не супроводжував.

Про це РБК-Україна заявив прес-секретар Прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Пані Колеснікова на територію України ні в один пункт пропуску не прибувала. Ті двоє громадян Білорусі (Антон Родненков, Іван Кравцов - ред.) які є членами Координаційної ради білоруської опозиції, вони пройшли всі стадії контролю та близько 12:00 перевірка завершилася, і вони пішли на територію України", - сказав Демченко.

Демченко зазначив, що при проходженні українського пункту пропуску на державному кордоні Родненкова і Кравцова ніхто не супроводжував.

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"Я говорю лише про двох", - додав він.

Демченко підсумував, що про те, що відбувалося під час проходження білоруського кордону українським прикордонникам не відомо.

Нагадаємо, сьогодні у Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що білоруські опозиціонери Марія Колеснікова, Антон Родненков та Іван Кравцов перетнули кордон з Україною. Пізніше стало відомо, що Колеснікова не залишила Білорусі та її затримали білоруські прикордонники.

Як повідомив заступник голови МВС України Антон Геращенко, білоруських опозиціонерів силою змусили покинути країну.

Ситуацію прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який заявив, що Україна буде протидіяти спробам зіпсувати відносини між білоруським і українським народами.

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