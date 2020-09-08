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Білоруських опозиціонерів пропустили на територію України, - прикордонники

Автор: Анастасия Рокитна

У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) повідомили, що білоруські опозиціонери Антон Родненков та Іван Кравцов пройшли заходи прикордонного контролю. Марії Колеснікової з ними не було.

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Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Колеснікова в пункти пропуску для проходження прикордонного контролю не прибувала.

"В даний час громадяни РБ А. Родненков та І. Кравцов після проходження всіх необхідних заходів прикордонного контролю прослідували на територію України", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, білоруські прикордонники заявили про затримання Родненкова та Кравцова на території України. Втім, українська сторона цю інформацію спростувала.

В українському МВС заявили, що білоруських опозиціонерів насильно вивезли в Україну.

Нагадаємо, Прикордонний комітет повідомив, що Колеснікова, Родненков і Кравцов перетнули кордон з Україною в пункті пропуску "Олександрівка". Пізніше стало відомо, що Колеснікова була затримана на кордоні.

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