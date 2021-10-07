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Білоруські силовики затримали близько 140 осіб за публікації в соцмережах про перестрілку в Мінську

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Мінськ, Четвер 07 жовтня 2021 01:39
Білоруські силовики затримали близько 140 осіб за публікації в соцмережах про перестрілку в Мінську Фото: білоруські силовики затримали близько 140 осіб за публікації в соцмережах про перестрілку в Мінську (tut.by)
Автор: Анна Полисученко

Білоруські силовики затримали близько 140 осіб за публікації в соцмережах про перестрілку в Мінську. Це аргументують тим, що затримані нібито вдавалися до "цькування, образ і принижень".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал Слідчого комітету Білорусі.

За словами білоруських правоохоронців, затримані намагалися "хайпувати" на інциденті: вони нібито поширювали коментарі та відеоролики, які "виділялися своїм цинізмом".

Слідчий комітет відкрив кримінальні справи за двома статтями Кримінального кодексу: розпалювання соціальної ворожнечі і критика представників влади. Затриманим загрожує до 12 років в'язниці.

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