Білоруські силовики затримали близько 140 осіб за публікації в соцмережах про перестрілку в Мінську
Фото: білоруські силовики затримали близько 140 осіб за публікації в соцмережах про перестрілку в Мінську (tut.by)
Білоруські силовики затримали близько 140 осіб за публікації в соцмережах про перестрілку в Мінську. Це аргументують тим, що затримані нібито вдавалися до "цькування, образ і принижень".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал Слідчого комітету Білорусі.
За словами білоруських правоохоронців, затримані намагалися "хайпувати" на інциденті: вони нібито поширювали коментарі та відеоролики, які "виділялися своїм цинізмом".
Слідчий комітет відкрив кримінальні справи за двома статтями Кримінального кодексу: розпалювання соціальної ворожнечі і критика представників влади. Затриманим загрожує до 12 років в'язниці.