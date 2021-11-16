Білоруські силовики озброїли мігрантів шумовими гранатами, - Міноборони Польщі
Білоруські силовики озброїли мігрантів на кордоні з Польщею шумовими гранатами. Вони вже застосували їх щодо польських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Польщі.
"Мігранти були озброєні шумовими гранатами з боку білоруських служб, і вони стали кидати їх в польських солдатів і офіцерів", - йдеться в повідомленні.
Migranci zostali wyposażeni przez białoruskie służby w granaty hukowe i obrzucili polskich żołnierzy i funkcjonariuszy pic.twitter.com/BwAQaK5TKL— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021
Зазначимо, РБК-Україна стежить за ситуацією на польському кордоні, за нею можна спостерігати в онлайн-режимі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні при чергових спробах штурмувати кордон Польщі мігранти закидали польських військових камінням і палицями. В результаті один офіцер отримав поранення.