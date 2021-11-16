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Білоруські силовики озброїли мігрантів шумовими гранатами, - Міноборони Польщі

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Вівторок 16 листопада 2021 12:48
Білоруські силовики озброїли мігрантів шумовими гранатами, - Міноборони Польщі Фото: мігранти на кордоні з Польщею (t me/nexta tv)
Автор: Олександр Мороз

Білоруські силовики озброїли мігрантів на кордоні з Польщею шумовими гранатами. Вони вже застосували їх щодо польських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Польщі.

"Мігранти були озброєні шумовими гранатами з боку білоруських служб, і вони стали кидати їх в польських солдатів і офіцерів", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, РБК-Україна стежить за ситуацією на польському кордоні, за нею можна спостерігати в онлайн-режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні при чергових спробах штурмувати кордон Польщі мігранти закидали польських військових камінням і палицями. В результаті один офіцер отримав поранення.

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