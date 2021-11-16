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Белорусские силовики вооружили мигрантов шумовыми гранатами, - Минобороны Польши

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Вторник 16 ноября 2021 12:48
Белорусские силовики вооружили мигрантов шумовыми гранатами, - Минобороны Польши Фото: мигранты на границе с Польшей (t me/nexta tv)
Автор: Александр Мороз

Белорусские силовики вооружили мигрантов на границе с Польшей шумовыми гранатами. Они уже применили их в отношении польских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Польши.

"Мигранты были вооружены шумовыми гранатами со стороны белорусских служб, и они стали бросать их в польских солдат и офицеров", - говорится в сообщении.

Отметим, РБК-Украина следит за ситуацией на польской границе, за ней можно наблюдать в онлайн-режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня при очередных попытках штурмовать границу Польши мигранты забросали польских военных камнями и палками. В результате один офицер получил ранение.

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