Білоруські силовики готують великий прорив мігрантів, - прикордонники Польщі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Прикордонної варти Польщі.

Повідомляється, що після нічних спроб прорвати кордон в околицях Кузніци, де розташовано табір мігрантів, спостерігається все більше скупчення озброєних представників білоруських служб

"Ми помічаємо хвилювання серед мігрантів. Також був фургон для телетрансляції. Деякі намети починають зникати. Іноземці отримують інструкції, обладнання та сльозогінний газ. Ви можете бачити, що та сторона сьогодні готується до великої спроби перетину кордону. Наші сили готові до дій", - зазначили білоруські прикордонники і опублікували відповідне відео.