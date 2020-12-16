Білоруські опозиціонери отримали премію Сахарова

Сьогодні, 16 грудня, на засіданні Європарламенту в Брюсселі відбулася церемонія вручення премії Сахарова "За свободу думки". Премію вручили опозиціонерам з Білорусі.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Для мене велика честь вручити премію імені Сахарова 2020 року демократичній опозиції Білорусі та вітати Світлану Тіхановську і її колег-лауреатів тут в Європарламенті. Сьогодні ми віддаємо данину їхній мужності та силі", - зазначив глава Європарламенту Давид Сассолі.

Зазначимо, що демократичну опозицію в Білорусі представляє Координаційна рада. Зокрема, екс-кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська, письменниця Світлана Алексієвич, активісти Марія Колесникова, Ольга Ковалькова та Вероніка Цепкало.

Премія "За свободу думки" імені Сахарова була заснована в 1988 році Європейським парламентом на честь радянського фізика і правозахисника Андрія Сахарова. Премія вручається особам, які зробили "винятковий внесок у боротьбу за свободу думки, права людини по всій земній кулі".

Нагадаємо, раніше Давид Сассолі оголосив лауреатом премії імені Сахарова "За свободу думки" за 2020 рік опозицію Білорусі.

Також РБК-Україна писало, що депутат норвезького парламенту від Християнської народної партії Гейр Тоскедаль оголосив про висунення білоруських опозиціонерів Марії Колесникової, Світлани Тіхановської і Вероніки Цепкало на Нобелівську премію миру.