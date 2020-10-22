Лауреатом премії Сахарова стала опозиція Білорусі

Фото: опозиція Білорусі (babariko.vision)

Голова Європарламенту Давид Сассолі оголосив лауреатом премії імені Сахарова "За свободу думки" за 2020 рік опозицію Білорусі. У число лауреатів увійшла Світлана Тіхановська.

Про це Сассолі сказав на пленарній сесії представницької асамблеї ЄС, повідомляє "Інтерфакс".

"Нарада голів фракцій Європейського парламенту вирішила присудити премію імені Сахарова демократичній опозиції Білорусі", - зазначив він.

Опозицію республіки на премію "За свободу думки" в 2020 році висували найбільші європарламентські фракції: Європейська народна партія, "Прогресивний альянс соціалістів і демократів" і "Оновимо Європу".

Глава ЄП назвав лауреатів з Білорусі: ініціаторів Координаційної ради білоруської опозиції колишнього кандидата в президенти Білорусі Світлану Тіхановську, письменницю і нобелівського лауреата Світлану Алексієвич, а також активістів Марію Колесникову, Ольгу Ковалькову, Вероніку Цепкало.

У число лауреатів також увійшли опозиціонери Сергій Тіхановський, Алесь Беляцкий, Сергій Дилевський, Степан Путіло і Микола Статкевіч.Премія імені Андрія Сахарова "За свободу думки" присуджується щорічно особам, які внесли винятковий внесок у боротьбу за права людини в усьому світі.

Вручення премії має відбутися на грудневій пленарній сесії Європарламенту 16 грудня.

Як писало РБК-Україна, білоруські опозиціонери потрапили в список фіналістів премії Сахарова. Лауреата премії Сахарова обіцяли назвати саме 22 жовтня.

Нагадаємо, депутат норвезького парламенту від Християнської народної партії Гейр Тоскедаль оголосив про висунення білоруських опозиціонерів Марії Колесникової, Світлани Тіхановської і Вероніки Цепкало на Нобелівську премію миру 2021.