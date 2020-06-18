В Білорусі затримали кандидата у президенти

Сьогодні, 18 червня, Департамент фінансових розслідувань Білорусі затримав одного з кандидатів в президенти Віктора Бабарика. Його затримали у рамках розслідування кримінальної справи щодо "Белгазпромбанку".

Про це повідомляє Радіо Свобода

Як повідомляється, Бабарико з сином Едуардом, який є головою передвиборчого штабу батька, були доставлені у Департамент фінансових розслідувань Білорусі для допиту. Приводом для затримання є несплата податків і легалізація незаконно отриманих доходів.

Також зазначається, що сьогодні у будинку Бабарико були проведені обшуки, а напередодні був заарештований його виборчий фонд у 100 тисяч рублів.

Віктор Бабарико є потенційним суперником чинного лідера Білорусі Олександра Лукашенко на виборах президента, які мають відбутись 9 серпня. Раніше затриманий кандидат був головою "Белгазпромбанку", який очолював впродовж 20 років, але з посади пішов задля того, щоб зосередитись на передвиборчій компанії.

Справа про несплату податків в "Белгазпромбанку" було порушено вже після оголошення Бабарика про намір брати участь у виборах.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко піддав критиці потенційних кандидатів на виборах і заявив, що не віддасть їм країну.

Крім того, Лукашенко відкинув можливість перевороту в країні та заявив, що повністю контролює ситуацію.

Також Лукашенко назвав прихильників одного з кандидатів Сергія Тихановського, які брали участь у масових акціях, "вітродувами", а також заявив, що "Майданів в Білорусі не буде".