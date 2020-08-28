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Білорусів пускатимуть в Україну, якщо їм загрожує переслідування

Автор: Маріанна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

В українскій прикордонній службі повідомили, що розглядатимуть питання пропуску громадян Білорусі на територію України, якщо їм загрожує тиск чи переслідування. Про це також раніше говорили в уряді.

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Про це РБК-Україна повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він додав, що більш точна динаміка буде пояснюватися завтра, однак білоруси не є винятком серед тих осіб, яким заборонений в’їзд в Україну.

"Більш, ніж впевнений, що керуючись винятками (встановленими для іноземців, при в’їзді, - ред.) багато, хто з білорусів може в’їхати в Україну. Але, якщо говорити про політичну ситуацію, якщо хто із громадян Білорусі, відчуваючи тиск або переслідування й захоче отримати прихисток в Україні, то якщо вони перебуватимуть в українських пунктах пропуску, то прикордонники розглядатимуть питання щодо їхнього пропуску на територію України", - сказав Демченко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня.

Також Кабінет міністрів України продовжив карантин в країні до листопада.

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