У Білому домі прокоментували рішення Трампа зняти обмеження з Huawei

Заява президента США Дональда Трампа зняти обмеження з китайської компанії Huawei за підсумками переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном не є "повною амністією". Про це заявив в ефірі американського телеканалу Fox News голова Національної економічної ради Білого дому Лоуренс Кудлоу, пише DW.

Кудлоу прокоментував таким чином виступи низки сенаторів, які заявили про рішучість домогтися відновлення всіх санкцій проти китайського концерну.

"Міністерство торгівлі США тимчасово надасть ряд додаткових ліцензій на постачання товарів загального призначення. Ми не вважаємо, що ці випадки зачіпають національну безпеку США", - запевнив Кудлоу.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час прес-конференції по завершенню саміту G20 в японській Осаці заявив, що вирішив зняти обмеження з китайської компанії Huawei.

Як відомо, раніше Міністерство торгівлі США внесло Huawei в чорний список з-за загрози національній безпеці. Компанію звинувачують, зокрема, в крадіжці технологій, шпигунстві і продажу американських комплектуючих до Ірану всупереч санкціям проти цієї країни.