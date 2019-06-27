В Huawei тісно співпрацювали з китайськими військовими, - Bloomberg

Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

Huawei і військові Китаю займалися розробкою супутникових систем збору зображень Землі і географічних координат

Працівники телекомунікаційної компанії Huawei протягом довгого часу працювали над дослідницькими проектами в партнерстві з китайськими військовими. Про це повідомляє Bloomberg.

Як наголошується, вони працювали над рядом проектів. Проекти стосувалися в тому числі розробок технологій, що дозволяють визначати і класифікувати емоції людини з відеороликів в інтернеті. Також, стверджує Bloomberg, експерти Huawei спільно з співробітниками китайського Оборонного науково-технічного університету займалися розробкою супутникових систем збору зображень Землі і географічних координат.

"За останні 10 років працівники Huawei об'єднали зусилля з різними органами Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) як мінімум по 10 дослідницьких проектах, що охоплюють штучний інтелект та радіозв'язок", - вказує Bloomberg.

В Huawei спростували цю інформацію

Нагадаємо, держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що глава китайського телекомунікаційного гіганта Huawei у своїх заявах спотворює природу своїх взаємовідносин з урядом Китаю.

РБК-Україна писало, що 15 травня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення в США режиму надзвичайної ситуації з метою захистити комунікаційні мережі. Раніше у Вашингтоні Huawei неодноразово звинувачували у створенні шпигунського устаткування.