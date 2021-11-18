Путін та Байден проведуть онлайн-бесіду. Серед тем буде Україна
Президент Російської Федерації Володимир Путін та голова Білого дому Джо Байден можуть провести онлайн-бесіду найближчим часом. Серед тем будуть НАТО й Україна.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".
Як відзначив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, наразі чітких термінів бесіди президентів немає. Вона може відбутися вже до кінця поточного року, однак, можливо й пізніше.
"Конкретних термінів поки що немає, треба набратися терпіння… Коли будуть контакти, поки що розуміння чіткого немає. Чи можливі вони до нового року? Так, можливо. Але можливо і пізніше", - зауважив Пєсков.
Водночас прессекретар додав, що лідери країн порушать низку питань серед яких буде Україна й НАТО.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що, згідно з даними видання Politico, з початку року Байден тричі відхиляв пакет санкцій проти Росії, оскільки вони були недостатньо "жорсткими" на його думку.
Також президент США розкритикував Кремль за ігнорування кліматичних змін, що зі свого боку викликало обурення з боку Росії.