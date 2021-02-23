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В Білому домі обіцяють оголосити санкції проти РФ наступними тижнями

Новость на русском → США, Вівторок 23 лютого 2021 23:02
В Білому домі обіцяють оголосити санкції проти РФ наступними тижнями Фото: Білий дім (flickr)
Автор: Даша Харченко

Речник Білого дому Джен Псакі сказала, що Білому дому необхідно кілька тижнів для того, щоб оголосити про введення санкцій проти Росії. Йдеться про хакерські атаки на американські урядові установи та приватний сектор.

Про це вона заявила на брифінгу, передає REV.

Псакі уточнила, що розвідка має встановити, хто несе відповідальність за хакерську атаку через програму SolarWinds, а також з'ясувати, як саме сталася ця атака і до яких збитків це призвело.

"Ми заявляли про поточний перегляд, і президент говорив про це під час спілкування з президентом Путіним кілька тижнів тому. Ми звернулися до розвідувального співтовариства, щоб вони виконали подальші дії", - зауважила речник.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена готує санкції проти Росії. Зокрема, за масштабну кібератаку на SolarWinds, а також ситуацією навколо опозиціонера Олексія Навального.

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