В Білому домі обіцяють оголосити санкції проти РФ наступними тижнями

Речник Білого дому Джен Псакі сказала, що Білому дому необхідно кілька тижнів для того, щоб оголосити про введення санкцій проти Росії. Йдеться про хакерські атаки на американські урядові установи та приватний сектор.

Псакі уточнила, що розвідка має встановити, хто несе відповідальність за хакерську атаку через програму SolarWinds, а також з'ясувати, як саме сталася ця атака і до яких збитків це призвело.

"Ми заявляли про поточний перегляд, і президент говорив про це під час спілкування з президентом Путіним кілька тижнів тому. Ми звернулися до розвідувального співтовариства, щоб вони виконали подальші дії", - зауважила речник.