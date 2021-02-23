В Белом доме обещают объявить санкции против РФ в течение ближайших недель
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Белому дому необходимо несколько недель для того, чтобы объявить о введении санкций против России. Речь идет о хакерских атаках на американские правительственные учреждения и частный сектор.
Об этом она заявила на брифинге, передает REV.
Псаки уточнила, что разведка должна установить, кто несет ответственность за хакерскую атаку через приложение SolarWinds, а также выяснить, как именно произошла эта атака и к каким убыткам это привело.
"Мы заявляли о текущем просмотре, и президент говорил об этом во время общения с президентом Путиным несколько недель назад. Мы обратились к разведывательному сообществу, чтобы они выполнили дальнейшие действия", - отметила спикер.
Ранее сообщалось, что Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена готовит санкции против России. В частности, за масштабную кибератаку на SolarWinds, а также ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального.
Читайте также в материале РБК-Украина, удастся ли запустить газопровод "Северный поток-2" и чем это может грозить Украине.