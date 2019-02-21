У Білому домі назвали мету майбутньої зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

Сторони обговорять денуклеаризацію Корейського півострова

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на саммите обсудят прогресс в денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

В Белом доме заявили, что Трамп стремится добиться "светлого и безопасного будущего для всех жителей Корейского полуострова". Также сообщается, что Трамп и Ким Чен Ын проведут встречу тет-а-тет.

"Огромные возможности: президент Дональд Трамп стремится добиться светлого и безопасного будущего для всех жителей на Корейском полуострове и во всем мире. Цель саммита - дальнейший прогресс в выполнении обязательств, взятых двумя лидерами (Трампом и Ким Чен Ыном, - ред.) в Сингапуре: изменение отношений, прочный и стабильный мир и полная денуклеаризация Корейского полуострова", - говорится в заявлении Белого дома.

Ранее, государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что существует угроза восстановление Северной Кореей ядерных программ. Также Помпео добавил, что сейчас денуклеаризация Корейского полуострова остается невозможной.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что второй саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля в Ханое.