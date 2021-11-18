ru ua
Чт, 18 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Білого дому немає інформації про можливі переговори Байдена і Путіна

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 18 листопада 2021 22:54
У Білого дому немає інформації про можливі переговори Байдена і Путіна Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Білий дім не виключає розмови президентів США і РФ Джо Байдена і Владимира Путіна в майбутньому. Поки Вашингтон не готовий анонсувати контакти з Москвою на вищому рівні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

Псакі сказала, що не може надати жодні інформації про "додаткові контакти, телефонний дзвінок або щось подібне" щодо переговорів Путіна і Байдена.

"Я не виключаю, що президент Сполучених Штатів поговорить з президентом Росії в якийсь момент в майбутньому", - додала вона.

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що глави Російської Федерації Володимир Путін і Білого дому Джо Байден можуть провести онлайн-бесіду найближчим часом. Серед тем будуть НАТО і Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Джозеф Байден
NEWS
Щеплення від агресії: Резніков обговорив протидію Росії з главою Пентагону
Щеплення від агресії: Резніков обговорив протидію Росії з главою Пентагону
DAILY
Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну