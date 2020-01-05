Bellingcat знайшла підтвердження 150 обстрілів з боку армії РФ на Донбасі в 2014

Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat у відкритих даних знайшла спростування заявам Росії про "громадянську війну" в Україні на Донбасі і підтвердження причетності російської армії до обстрілів. Про це йдеться у звіті Bellingcat.

У ньому говориться, що влітку 2014 року Україна і США відкрито заявляли про участь в конфлікті російської армії. Згодом було опубліковано кілька доповідей, які підтвердили ці заяви та довели факти присутності і загибелі російських військовослужбовців на сході України, а також наявність на території російської військової техніки.

"Цей звіт являє собою детальне вивчення досі недостатньо розглянутого аспекту військового втручання Росії в цей конфлікт: артилерійських ударів по території України влітку 2014 року", - йдеться в звіті.

Зокрема, в доповіді вказано, що артилерійські частини Збройних сил Російської Федерації завдали принаймні 149 окремих артилерійських ударів по Україні влітку 2014 року. Крім того, вдалося встановити ще 130 ймовірних артилерійських позицій.

Також 408 зон ураження від артвогню на території України в межах дальності російських артилерійських систем характеризуються траєкторією снарядів, що перетинає українсько-російський кордон. 127 з них знаходяться в межах трьох кілометрів від кордону.

"Судячи з загальної кількості воронок, влітку 2014 року російські військові

випустили тисячі артилерійських снарядів по цілях на території України. Нестача наявних у відкритому доступі супутникових знімків і жорсткі критерії класифікації, які використовуються у звіті, означають, що ці цифри являють собою нижню межу оцінки дійсного числа атак. Цілком ймовірно, що атак було набагато більше, ніж 149", - заявляю розслідувачі.

Також журналісти стверджують, що артилерійські удари російських Збройних сил з території Росії почалися в липні 2014 року. Їх частота та масштаб зросли в серпні і вересні 2014 року.

"Сліди артилерійських ударів через кордон можна знайти на всій прикордонній

території зони конфлікту в Донецькій і Луганській областях. Висока частота, широка поширеність і великий масштаб артилерійських ударів,

розглянутих в цьому звіті, не дозволяють вважати їх випадковостями або діями без наказу. Таким чином, ці атаки можна вважати виключно актом військових дій Російської Федерації проти України", - зазначено в доповіді.

Нагадаємо, в травні 2018 року Міжнародна група журналістів-розслідувачів назвала імена причетних до обстрілу Маріуполя в 2015 році російських військових. Bellingcat встановила особи дев'яти російських офіцерів, у тому числі генерала, двох полковників і трьох підполковників, які брали безпосередню участь у операції по обстрілу Маріуполя, в результаті якого загинули не менше 30 мирних жителів і понад 100 отримали поранення.