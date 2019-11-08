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Бойовики Безлер та Іванніков змінили імена та переховуються, - Bellingcat

Новини » Суспільство     08.11.2019 - 10:02
Бойовики Безлер та Іванніков змінили імена та переховуються, - Bellingcat
Фото: Ігор Безлер (з відкритих джерел)

Бойовики переховуються на території Росії та окупованого Криму

Бойовики терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" Ігор Безлер та Олег Іванніков змінили свої імена та переховуються на території Росії та окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bellingcat.

Як встановили в Bellingcat, бойовики псевдореспублік Безлер та Іванніков отримали підробні паспорта, однак їх не було внесено до бази платників податків, так як вони не мають ідентифікаційних номерів.

Так, Безлер отримав нові документи на ім'я "Ігора Миколайовича Берегового", який народився 30 грудня 1965 року, а Іванніков тепер має ім'я "Андрія Лаптєва". Оскільки нові документи Безлеру та Іваннікову створювалися одночасно, різниця в їх номерах складає декілька десятків - 4513078492 та 4513078464 відповідно.

Крім того, розслідувачі встановили, що Безлер з жовтня 2014 року знаходиться на території окупованого Криму, а саме у Сімферополі. Іванніков знаходиться на території Росії.

Нагадаємо, в червні 2019 року розслідувачі Bellingcat назвали імена причетних до катастрофи малазійського рейсу MH17 на Донбасі. Серед фігурантів був бойовик Ігор Безлер. У Bellingcat зазначали, що Безлер посприяв помилковій ідентифікації MH17 як військового літака.

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