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В российском Белгороде слышны взрывы: часть города осталась без света

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Среда 16 ноября 2022 13:15
В российском Белгороде слышны взрывы: часть города осталась без света Фото: в российском Белгороде слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В российском Белгороде утром 16 ноября прогремели взрывы. Вследствие "хлопков" часть города осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как утверждают местные жители, с самого утра над городом работает система ПВО. В некоторых районах наблюдаются сбои со светом.

Кроме того, граждане уже обнаружили на улице осколки от ракет.

По некоторым данным, во двор одного и частных домов упал разгонный блок от ЗРПК "Панцирь-С1", который находится на вооружении российской армии.

Напомним, сегодня в Орловской области России прогремел взрыв на нефтебазе. Причиной взрыва местные власти называют "атаку беспилотника".

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