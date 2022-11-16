В российском Белгороде слышны взрывы: часть города осталась без света
Фото: в российском Белгороде слышны взрывы (Getty Images)
В российском Белгороде утром 16 ноября прогремели взрывы. Вследствие "хлопков" часть города осталась без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Как утверждают местные жители, с самого утра над городом работает система ПВО. В некоторых районах наблюдаются сбои со светом.
Кроме того, граждане уже обнаружили на улице осколки от ракет.
По некоторым данным, во двор одного и частных домов упал разгонный блок от ЗРПК "Панцирь-С1", который находится на вооружении российской армии.
Напомним, сегодня в Орловской области России прогремел взрыв на нефтебазе. Причиной взрыва местные власти называют "атаку беспилотника".
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