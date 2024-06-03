В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, ранены солдаты РФ, - СМИ

Иллюстративное фото: в Белгородской области в лагере военных РФ был пожар (Getty Images)

В Белгородской области вчера, 2 июня, начался пожар на складе с боеприпасами. Российские военные получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA в Telegram.

Как пишет издание, вчера возле хутора Гремучий Белгородской области в лагере российских военных прогремел взрыв. Он вызвал пожар на складе с боеприпасами. Фото: хутор Гремучий на карте (нажмите, чтобы увеличить) В результате детонации боеприпасов семеро солдат РФ получили ранения, они госпитализированы. Предварительная причина взрыва - неосторожное обращение с боеприпасами. Журналисты уточняют, что хутор Гремучий находится в более чем 60 километрах от границы с Украиной.