В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, ранены солдаты РФ, - СМИ
В Белгородской области вчера, 2 июня, начался пожар на складе с боеприпасами. Российские военные получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA в Telegram.
Как пишет издание, вчера возле хутора Гремучий Белгородской области в лагере российских военных прогремел взрыв. Он вызвал пожар на складе с боеприпасами.
Фото: хутор Гремучий на карте (нажмите, чтобы увеличить)
В результате детонации боеприпасов семеро солдат РФ получили ранения, они госпитализированы. Предварительная причина взрыва - неосторожное обращение с боеприпасами.
Журналисты уточняют, что хутор Гремучий находится в более чем 60 километрах от границы с Украиной.
Взрывы в Белгородской области
Напомним, в Белгородской области уже неоднократно звучали взрывы. Местные власти обвиняли Украину в атаках дронами и ракетных ударах.
Также на Белгородскую область россияне "роняют" свои управляемые авиационные бомбы, которыми пытаются ударить по Украине.
Недавно Главное управление разведки обнародовало перехват, на котором жительница Белгородской области жаловалась на падение нескольких КАБов в разных районах региона.
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