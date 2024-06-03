ua en ru
Пн, 03 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, ранены солдаты РФ, - СМИ

Белгородская область , Понедельник 03 июня 2024 20:12
UA EN RU
В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, ранены солдаты РФ, - СМИ Иллюстративное фото: в Белгородской области в лагере военных РФ был пожар (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Белгородской области вчера, 2 июня, начался пожар на складе с боеприпасами. Российские военные получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA в Telegram.

Как пишет издание, вчера возле хутора Гремучий Белгородской области в лагере российских военных прогремел взрыв. Он вызвал пожар на складе с боеприпасами.

В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, ранены солдаты РФ, - СМИФото: хутор Гремучий на карте (нажмите, чтобы увеличить)

В результате детонации боеприпасов семеро солдат РФ получили ранения, они госпитализированы. Предварительная причина взрыва - неосторожное обращение с боеприпасами.

Журналисты уточняют, что хутор Гремучий находится в более чем 60 километрах от границы с Украиной.

Взрывы в Белгородской области

Напомним, в Белгородской области уже неоднократно звучали взрывы. Местные власти обвиняли Украину в атаках дронами и ракетных ударах.

Также на Белгородскую область россияне "роняют" свои управляемые авиационные бомбы, которыми пытаются ударить по Украине.

Недавно Главное управление разведки обнародовало перехват, на котором жительница Белгородской области жаловалась на падение нескольких КАБов в разных районах региона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белгородская область Пожар Война в Украине
NEWS
Как будут действовать графики отключения света 4 июня: ответ "Укрэнерго"
Как будут действовать графики отключения света 4 июня: ответ "Укрэнерго"
DAILY
Почему Запад сдерживает Украину от ударов по России и не торопится закрывать небо своей ПВО
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Почему Запад сдерживает Украину от ударов по России и не торопится закрывать небо своей ПВО