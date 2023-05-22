В Белгородской области взрывы: в одном районе нет света

Жители села Замостье сообщили о "громких звуках", после которых поднялся столб дыма. Местные также жалуются на отсутствие электроснабжения.

К тому же жителям Грайворона пришли сообщения от системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций о том, что район якобы находится под обстрелом.

Ситуация в Белгородской области

Российские военные часто используют территорию Белгородской области для нанесения ударов по Харькову и Харьковской области.

Напомним, что вчера ночью в Белгородской области прогремели взрывы, после которых возник сильный пожар на полигоне с твердыми бытовыми отходами.

Кроме того, 19 мая жители области жаловались на "обстрелы" и удары дронов.

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