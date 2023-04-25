В Белгородской области без света пять сел, россияне жалуются на "обстрелы"

В российской Белгородской области сегодня жалуются на "обстрелы". На этот раз там пять деревень остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора области Вячеслава Гладкова.

Традиционно он обвиняет в обстрелах украинских военных.

"Обстреляли стекло Черемошное Белгородского района. Пострадавших нет", - пишет Гладков.

По его словам, снарядами были повреждены линии электропередачи.

"Без света остаются пять населенных пунктов: Черемошное, Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровенек", - сообщил Гладков.

Напомним, вчера россияне в Белгородской области жаловались, что якобы под обстрелы попал хутор Мухин Шебекинского городского округа.

Также в Белгородской области заявляли об обстреле села Новая Таволжанка.

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