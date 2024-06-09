В Белгородской области серьезный пожар: мог быть "прилет" по складу со снарядами

Отмечается, что сегодня в Ракитнянском районе Белгородской области прогремели взрывы. В этот момент там была объявлена ракетная опасность. После взрывов вспыхнул пожар.

На опубликованных в сети видео можно заметить, что возгорание достаточно масштабное. В небо поднимался столб дыма, который был виден в нескольких километрах.

В сети также пишут, что, вероятно, был "прилет" по складу боеприпасов оккупантов, поскольку пожар сопровождался детонацией.