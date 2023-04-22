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Снова сами себя обстреливают? В российском Белгороде слышали взрывы

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Белгород, Суббота 22 апреля 2023 22:46
Снова сами себя обстреливают? В российском Белгороде слышали взрывы Фото: в Белгороде прозвучали звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 22 апреля, в российском городе Белгород прозвучали звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрывы в Белгороде прозвучали в то время, как российские оккупационные войска снова обстреливали Харьков из зенитных ракетных комплексов С-300. Вероятно, некоторые российские ракеты не достигли своей цели и взорвались над территорией РФ.

В то же время оккупанты утверждают, что в городе якобы сработала система ПВО.

Напомним, на днях посреди российского Белгорода образовалась огромная воронка после взрыва. Как выяснилось позже, российский самолет, предположительно, летевший бомбить Украину, "уронил" две авиабомбы. Однако оккупационные власти утверждали, что бомба была одна.

Но сегодня россияне заявили, что обнаружили еще одну авиабомбу в Белгороде. Она упала рядом с жилым домом, но не разорвалась.

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