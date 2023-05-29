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В Белгородской области РФ жалуются на атаки дронов: повреждены авто МВД и Росгвардии

Фото: в Белгородской области РФ сообщают о взрывах и атаке дронов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Белгородской области (РФ) прозвучали взрывы в ряде населенных пунктов. Предварительно, была совершена атака беспилотниками на пограничный пункт, а также автомобили МВД и Росгвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и росСМИ.

По данным Telegram-каналов "Белгородский осведомитель" и "Baza", в регионе на территории пограничного перехода "Шебекино" в воскресенье зафиксирована атака дрона-камикадзе, который взорвался на территории погранперехода. В результате разрушений и пострадавших нет.

"Кроме того, еще два дрона камикадзе атаковали село Новая Таволжанка Белгородской области. В результате взрывов повреждены два автомобиля МВД и одна машина Росгвардии", - говорится в публикации.

Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, под обстрел попало село Муром Шебекинского округа. Тоже без пострадавших.

По словам российского чиновника, с дрона атаковано зернохранилище сельхозпредприятия. Кроме того, в селе была повреждена линия электропередачи.

Позже он дописал в своем Telegram, что в Шебекино осколками снарядов повреждены забор и постройки одного из предприятий, и на территории произошло возгорание.

Также сообщается о "прилете" в селе Безлюдовка на территорию базы отдыха, и попадании снаряда в один из корпусов, в результате чего появилось задымление.

А еще в селе Белянка на парашюте был спущен "неизвестный предмет", после чего место оцепили, и работала следственная группа.

Взрывы в Белгородской области

В последние дни в российской Белгородской области сообщают о взрывах, обстрелах и пожарах. В частности, в субботу в городе Шебекино раздавались взрывы, а служба чрезвычайных ситуаций рассылала предупреждения об обстреле города несколько раз в день.

Губернатор российского региона Гладков рассказывал, что сам попал под обстрел в городе Шебекино, а также заявлял, что 27 мая снаряды попали в два крупных предприятия, повлекшие пожар.

Перед тем ночью в поселке Майское раздался взрыв, и росСМИ сообщали о сброшенной с дрона взрывчатке на здание МВД, а до этого сообщалось об обстреле Шебекино. 26 мая губернатор Белгородской области рассказал, что в селе Поповка с БПЛА было сброшено два взрывных устройства, одно из которых сдетонировало.

Напомним, что легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" заявили об операции в Белгородской области по освобождению региона от путинского режима.

Ранее сообщалось, что 28 мая в Краснодарском крае РФ упал беспилотник, и во время осмотра произошел взрыв.

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