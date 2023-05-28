В Краснодарском крае РФ упал беспилотник: во время осмотра произошел взрыв

В Краснодарском крае России упал в поле неизвестный беспилотник. Во время осмотра он взорвался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza .

Дрон был обнаружен утром 28 мая в Красноармейском районе края во время полевых работ недалеко от станицы Полевая.

"Спустя час, когда на место обнаружения беспилотника уже начали съезжаться сотрудники полиции и спецслужб дрон взорвался", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал.

Фото: В Краснодарском крае РФ упал беспилотник (t.me/bazabazon)

Взрывы на территории России

В последние месяцы атаки неизвестных беспилотников и взрывы на территории России стали привычным явлением.

Больше всего страдает Белгородская область, в которой регулярно жалуются на якобы обстрелы или работу дронов. Среди прочего, недавно губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о сброшенной взрывчатке беспилотником на здание "Газпрома".

В то же время легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК) заявили об операции в Белгородской области по освобождению региона от путинского режима.

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