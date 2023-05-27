В Белгородской области РФ раздаются взрывы: в Шебекино виден столб дыма

По данным местных Telegam-каналов, российская служба чрезвычайных ситуаций уже четвертый раз за день разослала предупреждение об обстреле города.

Кроме того, местные жители сообщают, что в городе звучит звуковое сообщение об обстреле. Жителей призывают пройти к укрытию.

Ситуация в Белгородской области РФ

В начале этой недели бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" заявили о начале операции в приграничных районах Белгородской области.

После прохождения границы российскими добровольцами местные власти объявили режим контртеррористической операции, однако позже отменили его, несмотря на то, что военные до сих пор находятся на территории региона.

Все подробности об операции на территории Белгородской области можно узнать в материале РБК-Украина.

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