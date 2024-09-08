В Белгородской области горит площадка для хранения топлива: россияне заявили об атаке дрона

По его словам, в населенном пункте Ютановцы в результате атаки дрона произошел взрыв железнодорожных резервуаров для хранения топлива. Сейчас известно, что на площадке, где находился резервуар, начался масштабный пожар.

"В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчетами производится тушение пожара", - написал Гладков.

Россияне традиционно обвинили в атаке ВСУ.

Взрывы в Белгороде и области

Следует отметить, что взрывы в местах хранения топлива в Белгороде и области уже стали традиционными. В частности , в Белгороде были сильные взрывы вечером 30 августа .

Сегодня же утром жители Белгорода и области пожаловались на взрывы и "прилеты". Тогда Гладков заявил о якобы работе противовоздушной обороны. В регионе также объявлялась ракетная опасность.

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