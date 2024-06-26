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В Белгородской области дрон уничтожил базу военных РФ в здании школы, - СМИ

Фото: из-за удара дрона сгорело место базирования войск РФ в школе в Белгородской области (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

Российские военные обустроили место базирования в здании школы в селе Мощеное Белгородской области. В результате недавнего удара дрона-камикадзе место базирования солдат полностью сгорело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Astra.

По данным росСМИ, в результате детонации дрона-камикадзе здание учебного заведения, где обосновались российские военнослужащие, и последующего пожара известно как минимум одном погибшем солдате.

Уточняется, что речь идет о заброшенной школе в Мощене Яковловского городского округа в Белгородской области. Этот населенный пункт расположен в 25 километрах от границы с Украиной.

Об ударе дрона вчера, 25 июня, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram. Российский чиновник писал, что в селе Мощеное "в результате прилета полностью сгорело здание бывшей школы".

Так отмечается, что данное учебное заведение давно не функционирует по своему назначению.

"По данным источников ASTRA, в результате детонации и последующего пожара погиб один военнослужащий, еще один пострадал", - говорится в публикации российского издания.

Также росСМИ сообщают, что из-за "прилета" беспилотника, пожара в здании и возможной дальнейшей детонации была проведена эвакуация из ближайших домов 200 человек.

Атаки дронов, взрывы и пожары в Белгородской области

Напомним, об атаке беспилотников в этом регионе накануне сообщали представители властей Белгородской области, а также местные паблики. Так, по данным российской стороны, в ночь на 25 июня понес удар дронов город Белгород.

Кроме того, местные Telegram-каналы писали якобы об обстреле Шебекино, где после взрывов загорелся жилой дом. Также дым поднялся в поселке Разумное.

Также сообщалось, что недавно российские СМИ писали о поражении российского комплекса ПВО "Панцирь-С" под Белгородом 22 июня. Местный губернатор оправдывался и заявлял, что якобы "горит трава".

23 июня в Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны атаковали пункт управления мотострелкового полка на территории России. Пункт размещался в Белгородской области.

Добавим, ранее в июне росСМИ сообщали о сильном пожаре на складе с боеприпасами в Белгородской области и ранении солдат РФ в результате огненного инцидента.

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Белгородская областьВойна России против УкраиныАтака дронов