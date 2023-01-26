RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Белгородской области очередная "бавовна": россияне жалуются на громкие взрывы

Фото: в Белгородской области россияне жалуются на громкие взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В российской Белгородской области снова "бавовна". Местные жители жалуются, что взрывы продолжаются уже несколько часов и становятся все громче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В северном уже пол часа слышны хлопки ближайшие и далекие...В районе спутника тоже самое, слышно все громче и громче....Бахи слышны в районе дубового с 13:00 и до сих пор", - пишут местные паблики.

При этом недавно губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram сообщил о якобы обстреле одного из сел в области, половина жителей которого без света.

"...под обстрел попала деревня Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, без света остается примерно половина села. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, чтобы максимально оперативно устранить последствия обстрела", - написал Гладков.

Напомним, ранее мы писали о взрыве в Шебекино в Белгородской области.

Также сообщалось, что под Москвой раздался взрыв на металлургическом заводе компании "Молирен".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВзрывВойна России против Украины