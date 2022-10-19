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В Белгороде заявили об ударе по объекту инфраструктуры

Фото: в Белгороде заявили об ударе по объекту инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В российском Белгороде зафиксировано попадание снаряда в один из объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Белгородской области в комментарии российским СМИ.

О каком именно объекте идет речь, власти города не сообщают.

"Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города. Все оперативные службы выехали на место для устранения последствий", - сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным местных Telegram-каналов, над городом с самого утра работает система ПВО.

Также есть информация, что после "прилета" часть Белгорода осталась без света.

Напомним, на прошлой неделе в российском Белгороде прогремели взрывы, после чего на местной подстанции начался сильный пожар, в результате которого в городе пропал свет.

Также мы писали, что 15 октября после "прилета" на нефтебазе в Белгороде вспыхнул пожар.

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