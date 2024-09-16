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В Белгороде ликвидировали российского пропагандиста "Краба", - ГУР

Белгород, Россия, Понедельник 16 сентября 2024 18:31
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В Белгороде ликвидировали российского пропагандиста "Краба", - ГУР Фото: российский пропагандист Александр Коробов (скриншот)
Автор: Татьяна Степанова

Российского пропагандиста Александра Коробова, известного как "Краб" ликвидировали в Белгороде 15 сентября. Он работал на телеканале "Россия 1" и создавал пропагандистские материалы для Минобороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"По имеющейся в ГУР информации, 15 сентября 2024 года в городе Белгород проломили череп российскому пропагандисту Коробову Александру Александровичу по прозвищу "Краб". От нанесенных травм соучастник военных преступлений и кремлевского геноцида украинского народа умер", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГУР, пропагандист работал на телеканале "Россия 1", возглавлял его Белгородский пункт. Также он восхвалял российских военных преступников в эфирах Ольги Скабеевой.

К тому же Коробов создавал контент для телеканала "Звезда", являющегося ресурсом Министерства обороны РФ, и получал за это награды от диктатора Владимира Путина.

Родом пропагандист был из Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края РФ, но практически жил в Белгороде. Периодически он ездил в Москву по инструкциям.

Среди прочего Коробов работал и на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях.

"Краб" не только работал над пропагандой РФ, но и лично участвовал в совершении тяжких военных преступлений против Украины", - отметили в ГУР.

Напомним, ранее мы сообщали, что известный российский актер и сторонник кремлевской политики Евгений Шишов был ликвидирован украинскими защитниками. Он пошел на войну убивать украинцев добровольцем.

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