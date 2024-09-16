ua en ru
Пн, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Бєлгороді ліквідували російського пропагандиста "Краба", - ГУР

Бєлгород, Росія, Понеділок 16 вересня 2024 18:31
UA EN RU
У Бєлгороді ліквідували російського пропагандиста "Краба", - ГУР Фото: російський пропагандист Олександр Коробов (скриншот)
Автор: Тетяна Степанова

Російського пропагандиста Олександра Коробова, відомого як "Краб" ліквідували у Білгороді 15 вересня. Він працював на телеканалі "Росія 1" та створював пропагандистські матеріали для Міноборони РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"За наявною в ГУР інформацією,15 вересня 2024 року в місті Бєлгород проломили череп російському пропагандисту Коробову Олександру Олександровичу на прізвисько "Краб". Від завданих травм співучасник воєнних злочинів та кремлівського геноциду українського народу помер", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ГУР, пропагандист працював на телеканалі "Росія 1", очолював його Бєлгородський пункт. Також він вихваляв російських воєнних злочинців в ефірах Ольги Скабеєвої.

До того ж Коробов створював контент для телеканалу "Звезда", що є ресурсом Міністерства оборони РФ, та отримував за це нагороди від диктатора Володимира Путіна.

Родом пропагандист був із Комсомольска-на-Амурі Хабаровского краю РФ, але фактично мешкав у Бєлгороді. Періодично він їздив до Москви за інструкціями.

Серед іншого, Коробов працював і на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях.

"Краб" не лише працював над пропагандою РФ, але й особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України", - зазначили в ГУР.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відомий російський актор і прихильник кремлівської політики Євген Шишов був ліквідований українськими захисниками. Він пішов на війну вбивати українців добровольцем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Війна в Україні Бєлгород
NEWS
Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
DAILY
Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією
Роман Коткореспондент РБК-Україна Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією