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Белгород подвергся атаке беспилотников, а в Шебекино горит дом, - РосСМИ

Фото: пожарная машина в Белгороде (Gatty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 25 июня город Белгород Российской Федерации подвергся атаке дронов. В результате атаки пострадал один человек.

Передает РБК-Украина со ссылкой российские Telegram-каналы.

Как сообщается, местные жители услышали звук пролетающего БПЛА, который пролетал над парком Победы, а после - врезался в многоэтажный дом на улице Щорса. Соответствующие кадры публикуют в соцсетях.

Был ли это прилет беспилотника, неизвестно, так как некоторые Telegram-каналы утверждают, что прямых попаданий не было.

"Скорее всего обломки от сбитых ракет. Предварительно HIMARS", - говорится в сообщении одного из пабликов.

Через некоторое время с официальным заявлением выступил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В результате массированной атаки БПЛА на столицу области пострадал один мирный житель. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Предварительно, в Белгороде выбиты окна в 4 квартирах 4 многоквартирных домов. В одном частном доме повреждены кровля и фасад. Также повреждены фасады 2 коммерческих объектов, посечены 4 автомобиля и повреждена линия газоснабжения. В Белгородском районе в поселке Северный в 3 квартирах многоквартирного дома выбиты окна", - цитируют каналы губернатора.

Помимо прочего, местные каналы пишут об обстреле Шебекино Белгородской области. Сообщается, что после обстрела горит жилой дом. Также дым поднялся в поселке Разумное.

Напомним, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по центру дальней космической связи России под Евпаторией.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские командиры бросают своих подчиненных в "ямы" и морят голодом за малейшие виновности.

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