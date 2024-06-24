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Командиры РФ бросают своих подчиненных в "ямы" и голодают за малейшие вины, - ЦНС

Россия Украина, Понедельник 24 июня 2024 15:05
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Командиры РФ бросают своих подчиненных в "ямы" и голодают за малейшие вины, - ЦНС Фото: оккупантов бросают в яму командиры РФ за неповиновение (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Российские военные командиры наказывают своих подчиненных за неповиновение и малейшие виновности. Неугодных сажают в "яму" и морят голодом с целью перевоспитания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Неизменные подходы к формированию и воспитанию боевого духа своих вооруженных сил в России наблюдаются на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в донецкой "яме" сегодня находятся более 120 военных РФ, которые определенным образом не угодили своим командирам.

"За малейшую вину здесь сажают за решетку, не дают пищи и воды, чтобы "воина" в специальную атмосферу переосмыслил свое назначение", - информируют в ЦНС.

Сообщается, что так или иначе попавшие в "исправительное заведение" потенциально становится штурмовиком и в ближайшее время выполняет задачи в горячих точках на линии фронта.

"И относительно продолжительности жизни завербованных российских военных. К примеру, желающие повоевать против Украины, которые попадают на фронт из-за подписания контракта с министерством нападения (Минобороны - ред.) РФ в тюрьме, живут не более восьми месяцев", - заключают в Центре нацсопротивления.

"Мясные штурмы" оккупантов

Стоит отметить, что нередко командиры РФ посылают в штурмовые бои оккупантов, которые определенным образом провинились во время пребывания в рядах захватнической армии.

Часто это нарушители приказов или несогласные с риторикой военного руководства РФ в отношении боевых решений. Российское военное руководство с целью избежать лишних проблем, применяет такую "живую силу" в направлениях фронта, где ведутся тяжелые бои.

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