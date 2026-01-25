RU

Белгород, Таганрог и Пермь погрузились в блэкаут: что известно

Фото: минимум четыре города столкнулись с отсутствием света (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 24 января, и в ночь на 25 число - российские города Белгород, Таганрог и Пермь столкнулись с блэкаутами. Как минимум один город остался без света из-за якобы атаки по ТЭЦ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Белгород

Судя по информации в пабликах, Белгород после 21:00 был атакован неизвестными ракетами. Удары якобы были по местной ТЭЦ. После этого в городе наблюдались перебои со светом.

Чуть позже атаку подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков, утверждая, что якобі был обстрел с РСЗО HIMARS.

"Есть повреждения объектов энергетики. Сейчас собираем информацию. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места" - добавил он.

Параллельно местные каналы писали, что в некоторых районах города пропало отопление. Перебои возникли также и в Строителе, о чем пишет "Пепел Белгород".

Таганрог и Пермь

Вечером того же дня ряд пабликов сообщили, что в Таганроге Ростовской области существует угроза применения неизвестных беспилотников.

Уже в ночь на 25 января в сети появились кадры, на которых виден пожар, слышно взрывы, после чего в домах пропал свет. Один из очевидцев полагает, что их "бомбят". При этом каналы пишут, что в городе сломался трансформатор.

В блэкаут в тот же вечер погрузился район Закамск в городе Пермь. Что стало причиной, неизвестно. Однако паблики отмечают, что в этом районе находится Пермский пороховой завод.

 

Другие города

Вечером 24 января в Telegram-каналах появилась информация, что Зарайск Московской области тоже частично погрузился в блэкаут. Судя по ответу одного из официальных представителей Мосэнерго, случилась авария на сетях.

Добавим, что по данным мониторинговых каналов, этой ночью слышны взрывы в городе Орел и в Брянской области.

 

 

Взрывы в России

Напомним, что вечером 20 января Россия оказалась под атакой неизвестных дронов и ракет. В частности, под удар попали Орел и Белгород, в результате чего в первом городе возник частичный блэкаут.

Также мы писали, что вечером 8 января Белгород тоже охватил блэкаут после якобы ракетной атаке по подстанциям и ТЭЦ. Взрывы были слышны и в районе теплоэлектростанции в Орле.

