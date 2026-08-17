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Бельгию охватил самый масштабный за всю историю пожар, доставшийся до Германии

03:46 17.08.2026 Пн
2 мин
Пожар охватил крупнейший заповедник Бельгии Хай Фенс
aimg Юлия Маловичко
Бельгию охватил самый масштабный за всю историю пожар, доставшийся до Германии Иллюстративное фото: вертолет тушит пожар (Getty Images)
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В Бельгии продолжается борьба с самым большим лесным пожаром в современной истории страны. Огонь с пятницы охватил около 3 тысяч гектаров природного заповедника Хай-Фенс вблизи границы с Германией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

За ночь с пожаром боролись более 250 пожарных и работников аварийно-спасательных служб. В то же время в воскресенье спасатели в значительной степени полагаются на воздушную поддержку, чтобы попытаться взять пламя под контроль.

Европейские страны предоставляют авиацию

Власти Бельгии обратились за помощью к европейским странам. Вертолеты бельгийской федеральной полиции и нидерландские самолеты уже работали над районом пожара в воскресенье утром. Они неоднократно набирали воду из озера поблизости.

Ожидается, что позже к операции присоединятся дополнительные вертолеты из Чехии и Швеции. Бельгия активировала механизм гражданской защиты ЕС, чтобы получить международную помощь.

По словам европейской комиссарши по вопросам готовности и кризисного менеджмента, Хаджи Лахбиб, Германия и Норвегия также могут оказать воздушную поддержку.

"Спасибо нашим европейским партнерам за помощь, которую они оказывают", – написал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в соцсети X.

Пожар остается неконтролируемым

Огонь распространяется по территории с хрупкими торфяниками и сосновыми лесами в заповеднике Хай Фенс. Эта местность уже подвергалась масштабным пожарам во время аналогичного периода жары и засухи в 1911 году.

Нынешний пожар стал самым большим в Бельгии с тех пор. При этом ни один дом не пострадал. В то же время жителей двух деревень эвакуировали, а власти заявляют, что огонь остается неконтролируемым.

Как известно, масштабные лесные пожары нынешним летом охватили ряд европейских стран на фоне повторяющихся волн жары и засухи. Из-за пожаров тысячи людей были вынуждены эвакуироваться в Хорватии, Франции, Германии, Греции и Испании.

В воскресенье французские пожарные также продолжали борьбу с несколькими лесными пожарами, один из которых близился к границе с Бельгией.

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