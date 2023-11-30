Бельгийская газовая компания попала в список спонсоров войны НАПК

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло бельгийскую компанию Fluxys в перечень международных спонсоров войны. Она способствует экспорту разрушительного для климата российского сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК .

"Несмотря на продолжающееся полномасштабное российское вторжение, бельгийский независимый оператор газовой инфраструктуры Fluxys продолжает предоставлять "Ямал СПГ", дочерней компании "Новатэка", услуги по хранению и перевалке СПГ на своем терминале в Зебрюгге", - сообщила Агия Загребельская, руководитель направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК.

По ее словам, эти услуги дают возможность экспортировать российский СПГ на мировые рынки и обеспечивают дополнительные прибыли для "Новатэка" и налоговые поступления для кремлевского режима.

Деятельность Fluxys

Бельгийский независимый оператор газовой системы Fluxys предоставляет мощности для хранения и перевалки сжиженного газа "Ямал СПГ", совместному предприятию, мажоритарная доля которого принадлежит российской газовой компании "Новатэк", непосредственно причастной к финансированию военной агрессии и военных преступлений в Украине.

Подробный анализ, проведенный Международным институтом энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA) в 2022 году, показал, что Fluxys и ее акционеры получали прибыль, способствуя экспорту российского СПГ на рынки Азии, Южной Америки и Ближнего Востока, особенно в зимние месяцы 2021/2022, что обостряло европейский энергетический кризис и увеличивало прибыль для "Новатека".

Fluxys продолжала сотрудничество с "Ямалом СПГ" и "Новатэк" в течение 2022 года и в 2023 году. По оценкам экспертов, Россия ожидает получить до 800 миллионов евро налоговых поступлений экспорта, который возможен благодаря перевалке СПГ в Зебрюгге в 2023 году. Только 7% этого газа следует на рынки ЕС. Fluxys получает за эту услугу 50 миллионов евро в год по долгосрочному контракту, подписанному в 2015 году, через год после того, как Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе.

Деятельность "Новатек"

Компания "Новатэк", принадлежащая российским олигархам Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко, является основным поставщиком российского сжиженного природного газа на международные рынки. Михельсон и Тимченко входят в ближайшее окружение Владимира Путина и с помощью его режима захватили доли международных компаний в российских нефтегазовых проектах. "Новатэк" является самым крупным частным производителем природного газа в России. В июле 2014 года "Новатэк" был внесен в санкционные списки США и Канады. В 2016 году США ввели санкции против нескольких дочерних компаний "Новатэка". 2 ноября 2023 года США ввели санкции против проекта "Арктик СПГ 2", целью которого было удвоить экспортные мощности "Новатэка".

Основными акционерами Fluxys являются бельгийские муниципалитеты (77,41%) и федеральное правительство Бельгии (3,44%). Обе стороны обязались удерживать повышение глобальной температуры ниже 1,5 градусов, поддержав Соглашение мэров и Парижское соглашение соответственно. Эти обязательства противоречат фактическому продолжению сотрудничества с российской компанией "Новатэк".

Список НАПК

Напомним, что НАПК является органом, ответственным за систему комплаенса в частном секторе. В ходе процедуры комплаенса контрагенты подлежат проверке на добропорядочность, в том числе социально ответственное ведение бизнеса в соответствии со стандартами ОЭСР.

Список "Международных спонсоров войны" является репутационным инструментом для достижения добродетели цепочек поставок в международном измерении, выхода международного бизнеса из России, следовательно, уменьшения финансовой и технологической способности страны-террориста.