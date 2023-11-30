Бельгійська газова компанія потрапила до переліку спонсорів війни НАЗК

Національне агентство України з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло бельгійську компанію Fluxys до переліку міжнародних спонсорів війни. Вона сприяє експорту нищівного для клімату російського скрапленого природного газу (СПГ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК .

"Незважаючи на триваюче повномасштабне російське вторгнення, бельгійський незалежний оператор газової інфраструктури Fluxys продовжує надавати "Ямал СПГ", дочірній компанії "Новатека", послуги зі зберігання та перевалки СПГ на своєму терміналі в Зебрюгге", - повідомила Агія Загребельська, керівниця напряму мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці НАЗК.

За її словами, ці послуги уможливлюють експорт російського СПГ на світові ринки та забезпечують додаткові прибутки для "Новатека" і податкові надходження для кремлівського режиму.

Діяльність Fluxys

Бельгійський незалежний оператор газової системи Fluxys надає потужності для зберігання та перевалки скрапленого газу "Ямал СПГ", спільному підприємству, мажоритарна частка якого належить російській газовій компанії "Новатек", як безпосередньо причетна до фінансування військової агресії та воєнних злочинів в Україні.

Детальний аналіз, проведений Міжнародним інститутом енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA) у 2022 році, показав, що Fluxys та її акціонери отримували прибуток, сприяючи експорту російського СПГ на ринки Азії, Південної Америки та Близького Сходу, особливо в зимові місяці 2021/2022 років, що загострювало європейську енергетичну кризу та збільшувало прибутки для "Новатека".

Fluxys продовжувала співпрацю з "Ямал СПГ" та "Новатек" протягом 2022 року та у 2023 році. За оцінками експертів, Росія очікує отримати до 800 мільйонів євро податкових надходжень експорту що можливий завдяки перевалці СПГ у Зебрюгге у 2023 році. Лише 7% цього газу прямує на ринки ЄС. Fluxys отримує за цю послугу 50 мільйонів євро на рік за довгостроковим контрактом, підписаним у 2015 році, через рік після того, як Росія окупувала Крим і почала війну на Донбасі.

Діяльність "Новатек"

Компанія "Новатек", що належить російським олігархам Леоніду Міхельсону і Геннадію Тимченку, є основним постачальником російського скрапленого природного газу на міжнародні ринки. Міхельсон і Тимченко входять до найближчого оточення Володимира Путіна і за допомогою його режиму захопили частки міжнародних компаній у російських нафтогазових проектах. "Новатек" є найбільшим приватним виробником природного газу в Росії. У липні 2014 року "Новатек" був внесений до санкційних списків США і Канади. У 2016 році США запровадили санкції проти кількох дочірніх компаній "Новатека". 2 листопада 2023 року США запровадили санкції проти проекту "Арктик СПГ 2", який мав на меті подвоїти експортні потужності "Новатека".

Основними акціонерами Fluxys є бельгійські муніципалітети (77,41%) і федеральний уряд Бельгії (3,44%). Обидві сторони зобов’язалися утримувати підвищення глобальної температури нижче 1,5 градусів підтримавши Угоду мерів і Паризьку угоду відповідно. Ці зобов’язання протирічить фактичному продовженню співпраці з російською компанією "Новатек".

Перелік НАЗК

Нагадаємо, що НАЗК є органом, відповідальним за систему комплаєнсу у приватному секторі. Під час процедур комплаєнсу контрагенти підлягають перевірці на доброчесність, у тому числі соціально відповідальне ведення бізнесу відповідно до стандартів ОЕСР.

Список "Міжнародних спонсорів війни" є репутаційним інструментом для досягнення доброченості ланцюжків постачання у міжнародному вимірі, виходу міжнародного бізнесу з Росії, отже зменшення фінансової і технологічної спроможності країни-терориста.