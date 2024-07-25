В Бельгии задержаны семь подозреваемых в подготовке теракта
Полиция Бельгии провела антитеррористическую операцию в нескольких городах страны. В результате правоохранители задержали семь человек, которых подозревают в подготовке теракта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Brussels Times.
Как сообщает издание, Федеральная судебная полиция Антверпена после запроса следователя судьи провела 14 обысков в девяти разных городах Брюсселя, Валлонии и Фландрии.
Целью операции было задержание нескольких лиц, подозреваемых в участии в деятельности террористической группировки, финансировании терроризма и подготовке теракта.
Всего задержали и допрашивают семь человек. Детали их возможных замыслов пока не раскрывают.
По словам спикера прокуратуры, в настоящее время неизвестно о какой-либо связи между этими событиями и Олимпийскими играми, которые стартуют в Париже 26 июля.
Напомним, вчера, 24 июля, в Париже задержан гражданин России по подозрению в подготовке срыва Олимпийских игр. В его резиденции были обнаружены доказательства подготовки к дестабилизации во время Олиприады.
В марте Германия и Франция договорились совместно обеспечивать безопасность на Евро-2024 и Олимпиаде.
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