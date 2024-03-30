Террористы угрожают Евро и Олимпиаде. Франция и Германия помогут друг другу с защитой

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер заявила о договоренности с правительством Франции об усилении антитеррористического сотрудничества во время летних Олимпийских игр и Чемпионата Европы по футболу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt .

Такие намерения сотрудничества правоохранительных органов двух стран связаны с угрозой возможных атак со стороны террористов во время запланированных крупных спортивных событий в Европе.

"Немецкие полицейские силы будут развернуты на Олимпиаде в Париже, французская полиция будет развернута на Евро в Германии", - заявила Фазер.

Она подчеркнула, что безопасность во время крупных спортивных событий является главным приоритетом обеих стран.

Глава МВД Германии также сообщила, что договорилась о "тесном сотрудничестве" с французским коллегой Жеральдом Дарманином.

Отметим, что на этой неделе Фазер уже заявляла о контроле на всех немецких границах во время Чемпионата Европы. Она пояснила, что эта мера имеет важное значение для "предотвращения насильственных преступников - исламистов, других экстремистов или хулиган - от въезда в страну".

В немецком ведомстве объяснили, что федеральная полиция будет действовать осторожно, чтобы меры контроля оказали малейшее влияние на пассажиров и коммерческое движение.

По словам главы МВД ФРГ, органы безопасности страны будут вооружаться "еще сильнее против всех текущих угроз". Это варьируется "от защиты от исламистов и других потенциальных жестоких преступников до безопасности наших сетей от кибератак", сказала она и добавила, что местные власти в Германии сделают все возможное, чтобы "своевременно выявлять и пресекать планы исламистских террористов".

Напомним, Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с середины июня по середину июля, а Олимпийские игры - в Париже с 26 июля по 11 августа.

Угроза терактов в Европе

Ранее стало известно, что исламисты готовили несколько нападений в европейских городах. Целью могли стать рождественские церковные службы. Полиция арестовала несколько человек.

Напомним, ранее в Германии решили ужесточить меры безопасности в Кёльнском соборе из-за угрозы терактов.

После теракта в российском ТЦ "Крокус Сити Холл" уровень террористической угрозы во Франции был повышен до максимального. Разведка активизировала проверки прибывающих из Центральной Азии граждан.

Вчера западные СМИ сообщили, что спецслужбы Франции рекомендуют упразднить церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Опасения, в частности вызваны терактом в Подмосковье.