У Бельгії затримали сімох підозрюваних у підготовці теракту
Поліція Бельгії провела антитерористичну операцію в кількох містах країни. У результаті правоохоронці затримали сімох осіб, яких підозрюють у підготовці теракту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Brussels Times.
Як повідомляє видання, Федеральна судова поліція Антверпена після запиту слідчого судді провела 14 обшуків у дев’яти різних містах Брюсселя, Валлонії та Фландрії.
Метою операції було затримання кількох осіб, підозрюваних в участі в діяльності терористичного угруповання, фінансуванні тероризму та підготовці теракту.
Всього затримали та допитують сімох осіб. Деталі їхніх можливих задумів наразі не розкривають.
За словами речника прокуратури, на цей час невідомо про якийсь зв'язок між цими подіями та Олімпійськими іграми, які стартують у Парижі 26 липня.
Нагадаємо, вчора, 24 липня, у Парижі затримали громадянина Росії за підозрою в підготовці зриву Олімпійських ігор. У його резиденції знайшли докази підготовки до дестабілізації під час Олімпіади.
Додамо, у березні Німеччина та Франція домовилися спільно забезпечувати безпеку на Євро-2024 та Олімпіаді.
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