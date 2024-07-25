У Бельгії затримали сімох підозрюваних у підготовці теракту

Поліція Бельгії провела антитерористичну операцію в кількох містах країни. У результаті правоохоронці затримали сімох осіб, яких підозрюють у підготовці теракту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Brussels Times .

За словами речника прокуратури, на цей час невідомо про якийсь зв'язок між цими подіями та Олімпійськими іграми, які стартують у Парижі 26 липня.

Всього затримали та допитують сімох осіб. Деталі їхніх можливих задумів наразі не розкривають.

Метою операції було затримання кількох осіб, підозрюваних в участі в діяльності терористичного угруповання, фінансуванні тероризму та підготовці теракту.

Як повідомляє видання, Федеральна судова поліція Антверпена після запиту слідчого судді провела 14 обшуків у дев’яти різних містах Брюсселя, Валлонії та Фландрії.

Нагадаємо, вчора, 24 липня, у Парижі затримали громадянина Росії за підозрою в підготовці зриву Олімпійських ігор. У його резиденції знайшли докази підготовки до дестабілізації під час Олімпіади.

Додамо, у березні Німеччина та Франція домовилися спільно забезпечувати безпеку на Євро-2024 та Олімпіаді.

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