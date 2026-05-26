RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Бельгии поезд протаранил школьный микроавтобус, есть жертвы

13:40 26.05.2026 Вт
2 мин
Как именно произошло ДТП, пока неизвестно, ведь шлагбаумы были опущены
aimg Валерий Ульяненко
Фото: полиция Бельгии (facebook.com/BelgianFederalPolice)

Во вторник, 26 мая, в Бельгии поезд врезался в школьный микроавтобус. Местные СМИ сообщают о пострадавших и погибших.

Сообщается, что в момент аварии на железнодорожном переезде в автобусе, кроме водителя, были семеро детей и учитель.

"С глубоким потрясением я узнал о трагической аварии в Буггенхауте, где школьный автобус столкнулся с поездом. Мои мысли с пострадавшими и их близкими. Желаю пострадавшим сил", - отметил министр внутренних дел Бельгии Бернар Кинтен.

Представитель бельгийского оператора железнодорожной сети Фредерик Сакре заявил, что "удар был чрезвычайно сильным", и назвал количество жертв "драматическим".

"Это произошло примерно в 8:08 утра, когда микроавтобус столкнулся с поездом, который должен был остановиться на следующей станции, расположенной примерно в километре отсюда", - рассказал он.

Местные СМИ объяснили, что микроавтобус выехал с улицы, параллельной железнодорожным путям, и повернул налево, пересекая пути. Как именно произошла авария, пока не известно, ведь шлагбаум на переезде был опущен.

"На видеозаписях видно, что шлагбаумы были опущены, а светофоры показывали красный свет. Как именно тогда могла произойти авария, мы не знаем. Это должны выяснить полиция и прокуратура", - отметил представитель бельгийского железнодорожного оператора Infrabel Томас Бекен.

В полиции сообщили, что могут предоставить подробности о жертвах, поскольку семьи тех, кто был в микроавтобусе, должны быть проинформированы первыми.

Напомним, в Черкасской области во время движения загорелись вагоны электропоезда. Из-за инцидента пассажиров эвакуировали, а ряд рейсов "Укрзализныци" задержались.

Ранее, 1 мая, на Львовщине автокран выехал на пути и столкнулся с пассажирским поездом. В результате аварии погиб машинист поезда, а по дороге в больницу скончался водитель автокрана.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТПБельгияПоезд