В Бельгии допустили введение санкций против Израиля из-за ударов по Газе

Заместитель премьер-министра Бельгии призвал бельгийское правительство в среду ввести санкции против Израиля и расследовать взрывы в больницах и лагерях беженцев в Газе.

"Настало время для санкций против Израиля. Дождь из бомб бесчеловечен. Очевидно, что Израиль не заботится о международных требованиях о прекращении огня", - заявила газете Nieuwsblad вице-премьер-министр Петра Де Саттер

Де Саттер заявила, что Европейский союз должен немедленно приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем, которое было заключено для развития экономических и политических связей между двумя сторонами.

Де Саттер также предложила ввести два новых ограничения в отношении Израиля. Первое ограничение заключается в запрете на импорт продуктов с оккупированных палестинских территорий. Второе - заключается в запрете на въезд в ЕС воинствующим поселенцам, политикам и солдатам, ответственным за военные преступления.

В то же время, по ее словам, Бельгия должна увеличить финансирование Международного уголовного суда в Гааге для расследования взрывов, одновременно сократив денежные потоки ХАМАС.

"Это террористическая организация. Террор стоит денег, и должны быть санкции против компаний и людей, которые снабжают ХАМАС деньгами", - сказала Де Саттер.

Война в Израиле

В начале октября ХАМАС вторгся в Израиль. Страна объявила военную операцию против боевиков "Железные мечи".

Ранее мы писали, что ХАМАС потерял контроль над северной частью Газы. ЦАХАЛ нанес значительный ущерб террористам.

Также мы писали, что лидер ХАМАСа окружен в бункере. Известно, что бункер находится в Секторе Газа, но точного местоположения не раскрывают.